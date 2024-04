Το Ισραήλ αναγνώρισε σειρά λαθών στο πλήγμα με τους 7 νεκρούς της WCK - Καρατομήθηκαν 2 διοικητές των IDF

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι καρατόμησε δύο διοικητές των IDF για το πλήγμα με επτά νεκρούς εργαζόμενους στη ΜΚΟ World Central Kitchen (WCK) που προκάλεσε σωρεία διεθνών αντιδράσεων.

Η «λανθασμένη αναγνώριση» οδήγησε στο θανατηφόρο πλήγμα στους επτά εργαζόμενους στην επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα τονίζεται.

Ο ισραηλινός στρατός πίστεψε ότι στόχευε στελέχη της Χαμάς όταν επιτέθηκε και σκότωσε τους επτά εργαζόμενους τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εσωτερική έρευνα που οδήγησε στην απόλυση δύο διοικητών.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το τραγικό περιστατικό περιλαμβάνουν: την απόλυση του διοικητή υποστήριξης της ταξιαρχίας και την απόλυση του αρχηγού της ταξιαρχίας από τις θέσεις τους, καθώς και την επίπληξη επιπλέον διοικητών» τονίζεται.

The conclusion of the investigation regarding the incident in which @WCKitchen employees were mistakingly targeted by IDF forces was presented to IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi yesterday.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2024