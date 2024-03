Μακελειό στη Μόσχα: «Τρομοκρατικό» το χτύπημα λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί και 100 τραυματίες

Ως «τρομοκρατικό» χτύπημα χαρακτήρισε το μακελειό στη Μόσχα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Τα ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι ένοπλοι ήταν τουλάχιστον πέντε, με το κτίριο του συναυλιακού χώρου Crocus City Hall στην περιοχή Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα, να εξακολουθεί να φλέγεται.

Σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μακελειό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Περισσότεροι από εκατό τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, σύμφωνα με το TASS και το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Baza.

Ορισμένες ιστοσελίδες, τονίζουν πως οι νεκροί πιθανότατα ανέρχονται σε πάνω από 120 νεκρούς, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

‼️‼️VIOLENT CONTENT ‼️‼️ Five terrorists mercilessly shoot visitors cornered in Crocus City Hall with automatic rifles. Preliminarily, no fewer than 15 people have died. pic.twitter.com/rqLHZDk66D — 301 Military (@301military) March 22, 2024

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το «τερατώδες έγκλημα».

Αυτόπτης μάρτυρας: «Γενειοφόροι» οι τρομοκράτες

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο κανάλι Mash Telegram ότι υπήρχαν «τουλάχιστον πέντε γενειοφόροι ενόπλοι».

«Φέρονταν σαν εκπαιδευμένοι μαχητές. Τη στιγμή που μπήκαν στο κτίριο, οι φρουροί και οι άνθρωποι που στέκονταν στην πόρτα σκοτώθηκαν. Μετά απέκλεισαν την κεντρική είσοδο. Οι τρομοκράτες ήταν οπλισμένοι με τυφέκια AKM. Τουλάχιστον δύο από τους δράστες κουβαλούσαν σακίδια, πιθανώς με βόμβες μολότοφ».

Συνέλαβαν έναν ύποπτο, έκτακτα μέτρα σε σταθμούς και αεροδρόμια

Στο σημείο βρίσκονται 70 ασθενοφόρα, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, ενώ ακόμη είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου. Όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ρωσικά πρακτορεία, οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης απομάκρυναν περίπου 100 άτομα από το υπόγειο του Crocus City Hall, ενώ υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι άνθρωποι στην οροφή του κτιρίου. Μάλιστα, μέρος της οροφής από την πυρκαγιά άρχισε να πέφτει, προκαλώντας τρόμο.

‼️ Partial roof collapse in the “Crocus City Hall” building in #Moscow pic.twitter.com/iXjAQA50ma — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

«Οι δράστες πιθανώς άνοιξαν πυρ στην είσοδο του κτιρίου κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα, και στη συνέχεια ξεκίνησε μια φωτιά στο κτίριο», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας αναζητούν τους ενόπλους και δεν έχει γίνει γνωστή κάποια πληροφορία για το αν είναι ακόμη στο κτίριο και αν είναι ζωντανοί.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί οι αστυνομικές δυνάμεις δείχνουν την σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να είναι ένας εκ των τρομοκρατών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί προς το παρόν κάτι επίσημα.

BREAKING🚨one of the shooters and been arrested in Moscow concert. pic.twitter.com/z15UVtSNuU — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) March 22, 2024

Λόγω της επίθεσης, οι ρωσικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε πως όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οδηγίες από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα: Αποφύγετε συνωστισμό για 48 ώρες

Η Αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία τονίζει στους υπηκόους της να αποφύγει το σημείο, χαρακτηρίζοντας κι αυτή ως «τρομοκρατική» την επίθεση.