Σεισμός 5,4 βαθμών στα σύνορα Βοσνίας - Μαυροβουνίου

Ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός τα ξημερώματα στην περιοχή των συνόρων του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού, ισχύος 5,4 βαθμών —το γερμανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο GFZ εκτίμησε νωρίτερα πως ήταν 5,6 βαθμών—, εντοπίστηκε στο δυτικό Μαυροβούνιο, περίπου τριάντα χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από το όρος Νίξιτς, ή περίπου 25 χιλιόμετρα από τη βοσνιακή πόλη Μπίλετσα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε ζημιές.

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.8 || 30 km NW of #Nikšić (#Montenegro) || 12 min ago (local time 05:38:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/7gjd1AAWK6

— EMSC (@LastQuake) March 14, 2024