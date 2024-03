Η Σουηδία έγινε και επίσημα μέλος του ΝΑΤΟ - Στόλτενμπεργκ: «Παίρνει τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας»

Η Σουηδία προσχώρησε επίσημα στο ΝΑΤΟ την Πέμπτη, μια ιστορική αλλαγή που αναδεικνύει πώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μεταμορφώνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια με τρόπους που ίσως δεν έχει προβλέψει.

Σε μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον, ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον κατέθεσε τα τελικά έγγραφα στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, το τελευταίο βήμα που απαιτείται για να γίνει η χώρα το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ.

Η γειτονική χώρα της Σουηδίας, η Φινλανδία, εντάχθηκε πέρυσι.

Η προσθήκη της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ στον βορρά και την παρουσία του γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Η Σουηδία εντάχθηκε επίσημα την Πέμπτη στο ΝΑΤΟ ως το 32ο μέλος της διατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας, τερματίζοντας δεκαετίες ουδετερότητας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι ανησυχίες για τη ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, και ο υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, προήδρευσαν σε μια τελετή κατά την οποία κατατέθηκε επίσημα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ το «έγγραφο προσχώρησης» της Σουηδίας στη συμμαχία.

Αργότερα την Πέμπτη, ο Κρίστερσον θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια θα είναι επίτιμος προσκεκλημένος στην ομιλία του προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Σουηδία ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ «θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας ακόμη πιο ασφαλείς».

«Το ΝΑΤΟ είναι η πιο ισχυρή αμυντική συμμαχία στην ιστορία του κόσμου και είναι τόσο κρίσιμο σήμερα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών μας όσο ήταν πριν από 75 χρόνια, όταν η συμμαχία μας ιδρύθηκε από τα συντρίμμια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Είναι επίσημο – Η Σουηδία είναι πλέον το 32ο μέλος του ΝΑΤΟ, παίρνοντας τη θέση που δικαιούται στο τραπέζι μας» τονίζει ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

It’s official – #Sweden is now the 32nd member of #NATO, taking its rightful place at our table. Sweden’s accession makes NATO stronger, Sweden safer, and the whole Alliance more secure. I look forward to raising their flag at NATO HQ on Monday.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 7, 2024