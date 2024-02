Δέκα νεκροί και 15 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη προκλήθηκε λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε μέσα στο εργοστάσιο, στο κρατίδιο Τάμιλ Νάντου, όπως είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φερόζ Χαν Αμπντουλάχ.

«Δέκα εργάτες σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Οι πέντε από τους 15 τραυματίες νοσηλεύονται» είπε, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιές δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

#WATCH | Tamil Nadu: Drone visuals from Virudhunagar, where 10 people lost their lives in an explosion incident at a firecracker manufacturing unit. pic.twitter.com/EAQ4uHw7TC

— ANI (@ANI) February 17, 2024