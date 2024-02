Economist: Η Γαλλία αποκάλυψε τεράστια ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης στην Ευρώπη - Kίνδυνος αποσταθεροποίησης

Η Γαλλία αποκάλυψε μια τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης στην Ευρώπη, προερχόμενη από την Μόσχα.

Η Ρωσία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των τεχνικών παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο τουλάχιστον από το 2014, όταν πρωτοστάτησε στη χρήση των bot farms για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με την εισβολή της στην Κριμαία, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Economist.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το Κρεμλίνο το ξανακάνει. Στις 12 Φεβρουαρίου η Viginum, η γαλλική υπηρεσία παρακολούθησης της ξένης παραπληροφόρησης, ανακοίνωσε ότι εντόπισε προετοιμασίες για μια μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία συνδέεται εν μέρει με τη δεύτερη επέτειο της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο.

Η Viginum δήλωσε ότι είχε αποκαλύψει ένα ρωσικό δίκτυο 193 ιστότοπων, το οποίο ονομάζει με την κωδική ονομασία «Portal Kombat». Οι περισσότερες από αυτές τις ιστοσελίδες, όπως η topnews.uz.ua, δημιουργήθηκαν πριν από χρόνια και πολλές έμειναν αδρανείς. Πάνω από 50 από αυτές, όπως οι news-odessa.ru και pravda-en.com, δημιουργήθηκαν από το 2022. Η τρέχουσα επισκεψιμότητα σε αυτούς τους ιστότοπους, οι οποίοι υπάρχουν σε διάφορες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών, γερμανικών, πολωνικών και αγγλικών, είναι χαμηλή.

Αλλά οι γαλλικές αρχές πιστεύουν ότι είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν επιθετικά ως μέρος αυτού που ένας αξιωματούχος αποκαλεί «μαζικό» κύμα ρωσικής προπαγάνδας.

Η Viginum λέει ότι παρακολούθησε τους ιστότοπους μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ίδιοι δεν παράγουν ειδήσεις, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να διαδίδουν «παραπλανητικό ή ψευδές» περιεχόμενο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόσο σε ιστότοπους όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο υποκείμενος στόχος είναι η υπονόμευση της υποστήριξης της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το δίκτυο ελέγχεται από μία μόνο ρωσική οργάνωση.

❝Today we have uncovered a massive disinformation operation using a network of more than 190 fake sites of Russian origin. The operation was detected thanks to @Viginum, a unit created at the instigation of the President of the Republic ⤵️❞ https://t.co/MFucX70K4c

— France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) February 13, 2024