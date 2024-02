Η ελβετική αστυνομία σκότωσε άνδρα με τσεκούρι και μαχαίρι που κρατούσε ομήρους σε τρένο (video)

Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε πως ένας 32χρονος Ιρανός, ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελβετία, κράτησε για σχεδόν τέσσερις ώρες 15 ομήρους σε τρένο ανάμεσα στο Μπολμ και το Ιβερντόν-λε-Μπεν οπλισμένος με ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι, μέχρι που η αστυνομία εισέβαλε στο τρένο και τον σκότωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Οι όμηροι απελευθερώθηκαν όλοι σώοι και αβλαβείς», ανέφερε με σημερινή δήλωσή της η αστυνομία του καντονιού του Βο. «Ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τραυματίσθηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης».

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα κίνητρα του δράστη.

