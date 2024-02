Η πρώτη φωτογραφία του βασιλιά Καρόλου μετά την ανακοίνωση για τον καρκίνο

Μία μέρα μετά την ανακοίνωση του παλατιού που έκανε γνωστό ότι ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου πάσχει από καρκίνο, κυκλοφόρησε φωτογραφία που τον δείχνει με τη σύζυγό του Καμίλα να φεύγουν από τη βασιλική τους κατοικία στο Λονδίνο, το Κλάρενς Χάουζ.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για λίγο μετά τις 15:30 έξω από το Κλάρενς Χάουζ.

Στις φωτογραφίες, είναι εμφανής η συναισθηματική φόρτιση του Καρόλου ύστερα από την είδηση που έχει ταρακουνήσει τη Βρετανία, με τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο να επιδίδονται στη σύνταξη σειράς δημοσιευμάτων για την υγεία του μονάρχη.

Όπως γράφει το BBC, στη συνέχεια το βρετανικό βασιλικό ζεύγος αναχώρησε με ελικόπτερο για το Σάντριγχαμ, που βρίσκεται στην κομητεία της ανατολικής Αγγλίας, το Νόρφολκ.

Οι φωτογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας λίγη ώρα αφότου ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Λονδίνο από την Καλιφόρνια για να δει τον πατέρα.

«Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επέμβασης του βασιλιά Καρόλου για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, παρατηρήθηκε ένα ξεχωριστό ζήτημα ανησυχίας. Μεταγενέστερες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου.

Η αυτού μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα πρόγραμμα τακτικών θεραπειών και οι γιατροί τον συμβούλευσαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να ακυρώσει τα δημόσια καθήκοντά του. Σε αυτή την περίοδο η αυτού μεγαλειότητα θα συνεχίσει να ασχολείται με κρατικές υποθέσεις και τα επίσημα έγγραφα ως συνήθως.

Ο βασιλιάς είναι ευγνώμων στην ιατρική ομάδα του για την ταχεία παρέμβασή τους, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην πρόσφατη επέμβαση. Παραμένει απόλυτα θετικός για τη θεραπεία του και ανυπομονεί να επιστρέψει πλήρως στα δημόσια καθήκοντά του το ταχύτερο δυνατό.

Επέλεξε να κοινοποιήσει τη διάγνωσή του για να αποτρέψει τις εικασίες και με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του κόσμου για όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που έχουν επηρεαστεί από τον καρκίνο».

Παρά το γεγονός ότι τα νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά, υπάρχει το πρωτόκολλο σε περίπτωση στην περίπτωση που ένας μονάρχης κριθεί «ανίκανος» να συνεχίσει να ασκεί τα βασιλικά του καθήκοντα.

Ο Κάρολος αδημονούσε να γίνει βασιλιάς της Βρετανίας με τον βιογράφο του, Ρόμπερτ Χάρντμαν, να μην μπορεί να κρύψει την συμπάθειά του για το πρόβλημα υγείας που του παρουσιάστηκε μόλις 18 μήνες αφότου φόρεσε τον… μανδύα της μητέρας του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail», ο νόμος περί αντιβασιλείας του 1937 τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ — παππού του βασιλιά Καρόλου — λόγω του γεγονότος ότι η κληρονόμος του, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ήταν μόλις 10 ετών εκείνη την εποχή.

Σημειώνεται ότι, ο Kάρολος, ολόκληρο το όνομά του είναι Τσαρλς Φίλιπ Άρθουρ Τζορτζ γεννήθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 14 Νοεμβρίου του 1948, τη 12η χρονιά της βασιλείας του παππού του, βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄. Ήταν μόλις 3 ετών όταν έγινε διάδοχος του θρόνου, με την μητέρα του να φοράει το Στέμμα, το 1952.

Ο νόμος περί διαδοχής εφαρμόζεται όταν ένας μονάρχης που διαδέχεται στον θρόνο είναι κάτω των 18 ετών, βρίσκεται εκτός της χώρας ή είναι ανίκανος.

Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας ή απουσίας από τη χώρα, τον μονάρχη μπορούν να τον αντικαταστήσουν οι Σύμβουλοι Επικρατείας.

Αυτό συνέβη στην περίπτωση της βασίλισσας Ελισάβετ όταν ζήτησε από τον πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να παραστούν στα εγκαίνια του βρετανικού κοινοβουλίου το 2022.

Οι Σύμβουλοι του Κράτους είναι όλοι μέλη της Βασιλικής Οικογένειας και δύο ή περισσότερα μέλη μπορούν να εκτελούν βασιλικά καθήκοντα ταυτόχρονα.

Αυτός θα ήταν ο/η σύντροφος του Βασιλιά και οι επόμενοι τέσσερις στη σειρά για τον θρόνο που έχουν όμως φθάσει στην ηλικία των 21 ετών.

Which royals will be holding the fort as Charles takes a step back? https://t.co/TAinqCH3x8 via @Femail

— Heather Venter (@heather_venter) February 6, 2024