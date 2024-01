Σοκαριστικό έγκλημα στην Βρετανία: Δύο έφηβοι νεκροί από πολλαπλές μαχαιριές - Η αστυνομία αναζητεί ομάδα ατόμων (video)

Δύο αγόρια στην Βρετανία, ηλικίας 15 και 16 ετών, έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση που δέχθηκαν με μαχαίρι.

Η αστυνομία έσπευσε στη σκηνή «μέσα σε λίγα λεπτά» μετά από κλήση τχθες το βράδυ όπου εντοπίστηκαν οι δύο έφηβοι.

Η αστυνομία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο πριν τα δύο αγόρια μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αφού έφεραν θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι. Οι έφηβοι πέθαναν στο νοσοκομείο Southmead και στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων του Μπρίστολ τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Η αστυνομία του Avon and Somerset έχει ξεκινήσει έρευνα για τη δολοφονία, της οποίας ηγείται η ομάδα διερεύνησης μεγάλων εγκλημάτων της αστυνομίας.

Έχουν ήδη γίνει δύο συλλήψεις, ενός 44χρονου άνδρα και ενός 15χρονου αγοριού. Παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση. Κατασχέθηκε επίσης ένα όχημα, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Κανένα από τα δύο αγόρια δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, μετέδωσε η Daily Mail.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι έφηβοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων η οποία τράπηκε σε φυγή στην συνέχεια, με αυτοκίνητο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία παραμένει στη σκηνή, ενώ διεξάγονται έρευνες από σπίτι σε σπίτι και οι αστυνομικοί που διεξάγουν τις έρευνες συλλέγουν υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος. Η αστυνομία καλεί όλους τους μάρτυρες να προσέλθουν και οι ντετέκτιβ επιθυμούν ιδιαίτερα να μιλήσουν με τους επιβάτες ενός λεωφορείου που βρισκόταν σε δρόμο κοντά, την ώρα της επίθεσης.

