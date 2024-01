Υεμένη: Έσβησε η φωτιά από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Marlin Luanda - Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος

Η εταιρεία Trafigura ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του πλοίου Marlin Luanda είναι ασφαλή και η φωτιά στο πλοίο έχει πλήρως κατασβεσθεί.

Το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές λιμάνι, διευκρίνισε η εταιρεία που είχε ναυλώσει το πλοίο το οποίο δέχθηκε επίθεση με πύραυλο κατά πλοίων ο οποίος εκτοξεύθηκε από τις δυνάμεις των Χούθι καθώς έπλεε στον Κόλπο του Αντεν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του τάνκερ δήλωσε την Παρασκευή ότι το πετρελαιοφόρο «χτυπήθηκε από πύραυλο στον Κόλπο του Άντεν μετά τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα» και ότι «αναπτύσσεται εξοπλισμός πυρόσβεσης στο πλοίο για την καταστολή και τον έλεγχο της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στο μία δεξαμενή φορτίου στη δεξιά πλευρά».

Την επίθεση των Χούθι κατά του τάνκερ επιβεβαίωσε και το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Houthis Strike M/V Marlin Luanda Operating in the Gulf of Aden

On Jan. 26, at approximately 7:45 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the Marshall Islands-flagged oil tanker M/V… pic.twitter.com/Mw3Mg138cy

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 27, 2024