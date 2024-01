Ο Μαργαρίτης Σχοινάς συνάντησε τους ΥΠΕΞ Αιγύπτου και Ισραήλ - Ο μόνος επίτροπος που τους είδε την ίδια ημέρα

Toυς Υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Ισραήλ συνάντησε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σημειώνεται οτι ο Μαργαρίτης Σχοινάς ήταν ο μόνος Επίτροπος που είδε τον Ισραηλινό και τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ την ίδια μέρα.

“Με τον Υπουργό Ισραέλ Κατς επιβεβαιώσαμε τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Συζητήσαμε επίσης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη αποφυγής περιφερειακής κλιμάκωσης. Η ΕΕ θα συνεχίσει να ζητεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς» αναφέρει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Σχοινάς.

With Minister @Israel_katz we reaffirmed common efforts to promote Holocaust remembrance and combat antisemitism.

We also discussed the situation in the Middle East and the need to avoid regional escalation. The EU will keep calling for the release of all hostages held by Hamas. pic.twitter.com/7UsdLU2kaz

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) January 22, 2024