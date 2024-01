Πύραυλος των Χούτι χτύπησε αμερικανικών συμφερόντων πλοίο στις ακτές της Υεμένης

Ένα αμερικανικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/1) από πύραυλο των Χούτι, περίπου 100 μίλια (160 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Υεμένης.

Από το χτύπημα δεν φαίνεται να υπήρξαν μεγάλες ζημιές ή τραυματισμοί.

Συνιστά όμως μια σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Υεμένη που είναι αρκετά πιθανό ότι θα ανοίξει ένα νέο κύκλο χτυπημάτων από τις αμερικανικές και τις βρετανικές δυνάμεις που την περασμένη εβδομάδα προχώρησαν σε βομβαρδισμό κατά θέσεων των Χούτι.

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, η Eagle Bulk Shipping, ανέφερε ότι το Gibraltar Eagle έπλεε 100 μίλια ανοικτά του Κόλπου του Άντεν και υπέστη περιορισμένες ζημιές στο αμπάρι. Το πλοίο μεταφέρει προϊόντα χάλυβα.

Ακόμη επιβεβαιώνει ότι στο πλήρωμα δεν υπάρχουν τραυματίες.

Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του Gibraltar Eagle στο MarineTraffic είναι πριν από μία εβδομάδα, στις 8 Ιανουαρίου, όταν και βρισκόταν κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα.

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και ο αμερικανικός στρατός που υποστηρίζει ότι βαλλιστικός πύραυλος κατά πλοίων που εκτοξεύθηκε από τους Χούτι έπληξε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο ανήκει και λειτουργεί από τις ΗΠΑ.

Το πλοίο δεν ανέφερε τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές και συνεχίζει το ταξίδι του.

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024