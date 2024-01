Το Ιράν ανακοίνωσε τη σύλληψη του δεξαμενόπλοιου με ιρακινό αργό και προορισμό την Τουρκία - «Αντίποινα στις ΗΠΑ»

Το Ιράν συνέλαβε τάνκερ που μεταφέρει ιρακινό αργό που προοριζόταν για την Τουρκία σε μία κίνηση που θεωρείται αντίποινο στην σύλληψη τον περασμένο χρόνο του ίδιου πλοίου από τις ΗΠΑ, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν προσδιοριζόταν το πλοίο όπου έγινε η κατάληψη.

Στο τάνκερ St Nikolas, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο τον περασμένο χρόνο κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, επιβιβάσθηκαν ένοπλοι καθώς έπλεε ανοικτά της πόλης Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με την βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Ambrey και το σύστημα εντοπισμού AIS του πλοίου έκλεισε καθώς κατευθυνόταν προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ε-Τζασκ.

Σημειώνεται ότι το St. Nikolas ονομαζόταν νωρίτερα Suez Rajan και ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, του εφοπλιστή Σταμάτη Μόλαρη.

UKMTO receives a report of a vessel being boarded by unauthorized persons in the same coordinates of an incident 50 nautical miles east of #Oman’s Sohar, according to an advisory note.https://t.co/MSxf3nsNQm https://t.co/QnQaEX3Slc

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 11, 2024