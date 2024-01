Ο ισραηλινός στρατός διευρύνει τις επιθέσεις του στη νότια Γάζα, λένε οι IDF

Οι IDF δηλώνουν ότι έχουν επεκτείνει την επίγεια επίθεσή τους σε νέες περιοχές νότια της πόλης της Γάζας, όπου η 99η Μεραρχία μάχεται επί του παρόντος με ενόπλους της Χαμάς και εντοπίζει τις υποδομές της τρομοκρατικής ομάδας.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι η 99η Μεραρχία έχει σκοτώσει «πολλούς» ενόπλους της Χαμάς, έχει καταστρέψει περισσότερα από 100 φρεάτια σήραγγας, έχει εντοπίσει αρκετές κρύπτες όπλων και έχει κατευθύνει δεκάδες αεροπορικές επιδρομές σε χώρους και επιχειρήσεις της τρομοκρατικής ομάδας στην κεντρική Γάζα, ακριβώς νότια της Πόλης της Γάζας.

Οι IDF λένε ότι τα στρατεύματα εγκαθιδρύουν «επιχειρησιακό έλεγχο» στην περιοχή, «επιτρέποντας την επέκταση της επίθεσης σε πρόσθετες τοποθεσίες και εμποδίζοντας τον εχθρό να επιστρέψει στις θέσεις του».

The IDF says it has expanded its ground offensive to new areas south of Gaza City, where the 99th Division is currently battling Hamas operatives and locating the terror group’s infrastructure.

In a statement, the IDF says the 99th Division has killed “many” Hamas gunmen,… pic.twitter.com/nE3oaAD0Is

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 1, 2024