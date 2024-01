Πρωτοχρονιάτικες διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη «κατά του PKK και του Ισραήλ»

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν σήμερα Πρωτοχρονιά τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να διαδηλώσουν κατά της «τρομοκρατίας του PKK και του Ισραήλ» και υπέρ των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, με την πορεία των διαδηλωτών να φτάνει πάνω και γύρω από τη Γέφυρα του Γαλατά.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ένας τους γιους του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, «εκατοντάδες χιλιάδες» διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μιας πλατφόρμας περισσότερων από 300 οργανώσεων και ενώσεων για να συγκεντρωθούν στη διαδήλωση που κυριάρχησαν συνθήματα όπως: «Λύτρωση στους μάρτυρες μας, στήριξη στην Παλαιστίνη, κατάρα στο Ισραήλ».

Hundreds of thousands of people in #Istanbul,Türkiye,began the new year with a march against Israel’s ongoing onslaught on #Palestine‘s Gaza & in condemnation of a recent PKK terror attack that claimed the lives of a dozen Turkish soldiers in northern Iraq pic.twitter.com/qC3dmuUfIV

— Horndiplomat (@HornDiplomat) January 1, 2024