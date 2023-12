Ο πλανήτης υποδέχεται το 2024: Δείτε φαντασμαγορικά βίντεο από την αλλαγή χρονιάς σε Ασία και Αυστραλία

Με πυροτεχνήματα, φαντασμαγορικές τελετές και με την ελπίδα το 2024 να είναι μία χρονιά ελπίδας για ειρήνη και ευημερία, ο πλανήτης αποχαιρετά τον παλιό χρόνο.

Το πρώτο «αντίο» στο 2023 έγινε από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας όπου τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν από τον υψηλότερο πύργο της, το Sky Tower.

Τη σκυτάλη για την αλλαγή έλαβε η Αυστραλία, με μία εντυπωσιακή γιορτή πυροτεχνημάτων να μαγνητίζει τα βλέμματα. Τα χρώματα από τα βεγγαλικά φάνηκαν από την εντυπωσιακή γέρφυρα του Σίδνεϊ, Harbour Bridge και την Όπερα. Η διαδικασία εκτόξευσης πυροτεχνημάτων διήρκεσε 12 λεπτά.

Το ρολόι έδειξε 12 τα μεσάνυχτα, 1.1.24, σε περιοχές της Ασίας, την Ιαπωνία, τη Νότια και Βόρεια Κορέα. Λίγο αργότερα η αλλαγή έγινε και στο Χονγκ Κονγκ με μουσικές και πυροτεχνήματα από το Victoria Harbour.

Οι εορτασμοί στο Χονγκ Κονγκ:

Hong Kong has welcomed the New Year with celebratory countdown fireworks by Victoria Harbour. https://t.co/PAiZ4D1jU3

Οι εορτασμοί στη Σεούλ:

Οι εορτασμοί στο Σίδνεϊ:

Thousands gather for New Year’s Eve fireworks at events across Australia. #HappyNewYear #NewYear2024 #NewYear pic.twitter.com/mweFrIZqdR

Οι εορτασμοί στη Νέα Ζηλανδία:

The world welcomes in 2024 with a bang: Australia and New Zealand set off huge firework displays at New Year’s Eve parties as millions across the planet celebrate the new year https://t.co/aPQpmU6B0C

— World News (@worldnewstweet_) December 31, 2023