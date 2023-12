Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο IDF παραδέχεται ότι υπήρξαν παράπλευρες απώλειες από το χτύπημα σε στρατόπεδο προσφύγων

Σε μια σπάνια για τα δεδομένα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων προχώρησε αξιωματούχος των IDF που είπε ότι υπάρχουν «εκτεταμένες παράπλευρες απώλειες» από επίθεση που έγινε σε προσφυγικό καταυλισμό στη Λωρίδα της Γάζας αφήνοντας πάνω από 85 νεκρούς.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η χρήση λανθασμένων πυρομαχικών, δηλαδή όχι κατάλληλων για το σκοπό που χρησιμοποιήθηκαν, οδήγησε σε «εκτεταμένες παράπλευρες απώλειες» στα πλήγματα που έγιναν με στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό Μαγκάζι στις 24 Δεκεμβρίου.

Σε δηλώσεις του στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan news, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι «ο τύπος των πυρομαχικών δεν αντιστοιχούσε στη φύση της επίθεσης, προκαλώντας εκτεταμένες παράπλευρες απώλειες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί». Πρόσθεσε ότι το περιστατικό διερευνάται.

View of the destruction in al Maghazi refugee camp today, following days of Israeli targeting of this refugee camp. The devastation is obvious. It is essential to note that these are Palestinian refugees from the rest of Palestine, forcibly displaced by zionist militias in 1948. pic.twitter.com/V2RnmMDlEz

