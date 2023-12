Επί 10 ώρες οι ΗΠΑ απέκρουαν επιθέσεις των Χούτι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Δράση διάρκειας 10 ωρών ανέλαβαν την Τρίτη αμερικανικά πλοία και αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν πλήθος επιθέσεων των Χούτι κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, το αντιτορπιλικό USS Laboon και τα αεροσκάφη F/A-18E/F 18 Super Hornet της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Eisenhower κατέρριψαν 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και δύο πυραύλους κρουζ, ξεκινώντας περίπου στις 6:30 π.μ. τοπική ώρα, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στο Twitter.

U.S. assets, to include the USS LABOON (DDG 58) and F/A-18 Super Hornets from the Eisenhower Carrier Strike Group, shot down twelve one-way attack drones, three anti-ship ballistic missiles, and two land attack cruise missiles in the Southern Red Sea that were fired by the… pic.twitter.com/vRQ5e6Au6d

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 26, 2023