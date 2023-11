Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου και απειλεί με οικολογική καταστροφή το νότιο ημισφαίριο

Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο, Α23a όπως είναι γνωστό, αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική και άρχισε να κινείται.

Οπως αναφέρει το Reuters, αλλά και το BBC, το εν λόγω παγόβουνο είχε αρχικά αποκολληθεί από τις ακτές το 1986, ωστόσο σχεδόν αμέσως κόλλησε στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα. Εχει μέγεθος τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό της Νέας Υόρκης και το ανησυχητικό για τους επιστήμονες, είναι πως δείχνει από τους δορυφόρους να κινείται αρκετά γρήγορα, εξαιτίας ισχυρών ανέμων, αλλά και των ρευμάτων στη θάλασσα.

The world’s largest iceberg is on the move for the first time in more than three decades. At almost 4,000 square kilometers, the Antarctic iceberg called A23a is roughly three times the size of New York City https://t.co/MD2UKvnN1k pic.twitter.com/cEd6o3jqXe

— Reuters (@Reuters) November 25, 2023