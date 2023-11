Νετανιάχου: «Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων - Το Ισραήλ θα καταστρέψει τη Χαμάς»

Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, διαψεύδοντας «εσφαλμένες αναφορές» περί επικείμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ορισμένων εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, διαβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινοί θα ενημερωθούν εφόσον επιτευχθεί τέτοια συμφωνία.

«Όλοι οι Ισραηλινοί συμμετέχουν στην πορεία μαζί σας», είπε απευθυνόμενος σε οικογένειες ομήρων που συμμετείχαν στην πενθήμερη πορεία από το Τελ Αβίβ μέχρι την Ιερουσαλήμ προκειμένου να πιέσουν την κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αιχμαλώτων της Χαμάς.

There is an additional condition that I set for the day after: The IDF will have complete freedom of action in the Gaza Strip against any threat. Only this way can we assure the demilitarization of Gaza.

