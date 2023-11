Πλήγμα με νεκρούς και τραυματίες σε φάλαγγα ασθενοφόρων έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα (video)

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τη Παρασκευή, όταν το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο μια πομπή ασθενοφόρων που αναχωρούσαν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, μετέδωσε το κανάλι Al-Aqsa TV, που πρόσκειται στη Χαμάς, επικαλούμενο το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εξετάζει τις αναφορές. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 26.

Οι εικόνες στα βίντεο που ακολουθούν είναι πολύ σκληρές:

Israeli warplanes bombed the ambulance convoy at the main entrance of Shifa Hospital that were preparing to depart for South Gaza. Many murdered & injured

Israel according to Jazeera denied Red Cross from going with the ambulances https://t.co/hM7IbriAL3 pic.twitter.com/ln7zMEKTRh

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 3, 2023