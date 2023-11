Νέο βίντεο του ισραηλινού στρατού από ανάκριση τρομοκρατών της Χαμάς - Περιγράφουν πώς σκότωσαν παιδιά εν ψυχρώ

Νέο βίντεο από την ανάκριση τρομοκράτη της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός την Τετάρτη.

Στο νέο αυτό βίντεο που ανάρτησε ο στρατός του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένας τρομοκράτης της Χαμάς, που έχει παραδοθεί, να δίνει απαντήσεις σχετικά με τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ισραήλ.

Ο τρομοκράτης περιγράφει πώς μπήκαν οι μαχητές της Χαμάς στα σπίτια των Ισραηλινών και τους πυροβολούσαν αδιακρίτως, γνωρίζοντας, μάλιστα, ότι επρόκειτο για μικρά παιδιά.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023