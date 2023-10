Το Ισραήλ απομακρύνει τους διπλωμάτες του από την Τουρκία - «Ένα φίδι παραμένει φίδι»

Οι δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος επέπληξε τη Δύση για τις «σφαγές» στη Γάζα, χαρακτηρίστηκαν ως σκληρές από το Ισραήλ, που έσπευσε να δηλώσει δια του Ισραηλινού ΥΠΕΞ ότι Θα επανεκτιμηθούν οι σχέσεις» των δύο χωρών.

«Ένα φίδι παραμένει φίδι»

Χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών είναι ο χαρακτηρισμός του πρέσβη του Ισραήλ στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν, που δήλωσε για τον Τούρκο πρόεδρο πως «ένα φίδι θα παραμείνει φίδι».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελί Κοέν, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε ότι διέταξε τους ισραηλινούς διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Τουρκία μετά τις «σκληρές δηλώσεις», όπως τις χαρακτήρισε, που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από την Κωνσταντινούπολη.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

