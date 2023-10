Ο Νετανιάχου σε επίλεκτους στρατιώτες στα σύνορα με Γάζα - «Θα πολεμήσουμε σαν λιοντάρια και θα νικήσουμε»

Ο Νετανιάχου είπε στους στρατιώτες του Ισραήλ στα σύνορα με τη Γάζα, «θα νικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίλησε σε στρατιώτες των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, την Πέμπτη.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντήθηκε με στρατιώτες των IDF κοντά στα σύνορα με τη Γάζα και δήλωσε: «Θα νικήσουμε με όλη μας τη δύναμη».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συναντήθηκε με την ταξιαρχία Γκολάνι – μία από τις παλαιότερες του ισραηλινού στρατού – σε σημείο συγκέντρωσης κοντά στη Γάζα.

«Βρίσκομαι εδώ με στρατιώτες της Γκολάνι από όλα τα μέρη της χώρας. Έχουν πολεμήσει σαν λιοντάρια και θα πολεμήσουν σαν λιοντάρια. θα νικήσουμε με όλη μας τη δύναμη», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Όλος ο λαός του Ισραήλ είναι πίσω σας και θα δώσουμε σκληρά χτυπήματα στους εχθρούς μας για να πετύχουμε τη νίκη. Στη νίκη!».

Prime Minister Benjamin Netanyahu met with soldiers from the IDF Golani Brigade 51st Battalion at an assembly point near Gaza.

“I am here with Golani soldiers from all parts of the country. They have fought like lions and will fight like lions.” pic.twitter.com/ZsdR9wpkEO

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2023