Φον ντερ Λάιεν σε Νετανιάχου: «Ενωμένοι ενάντια στον τρόμο, το Ισραήλ να βασίζεται στην ΕΕ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ευρώπη στέκεται «στο πλευρό του Ισραήλ», το οποίο έχει «το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι στις «θηριωδίες που διαπράττει η Χαμάς».

«Η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει. Οι ενέργειες της Χαμάς δεν έχουν καμία σχέση με τις νόμιμες φιλοδοξίες του παλαιστινιακού λαού. Αντίθετα, η φρίκη που εξαπέλυσε η Χαμάς προκαλεί μόνο περισσότερα βάσανα στους αθώους Παλαιστινίους», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν από το Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου:

This is the moment for unity.

This is the moment to join forces against terror.

And Israel can count on the EU ↓

