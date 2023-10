«Βροχή» ρουκετών της Χαμάς στην Ασκελόν - Σφυροκόπημα της Γάζας πριν την χερσαία επιχείρηση (video)

Νέο κύμα ρουκετών εξαπέλυσε η Χαμάς προς την Ασκελόν αμέσως μετά τη λήξη του τελεσίγραφου για την εκκένωση της Ισραηλινής πόλης.

Ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη, την ίδια ώρα που δίπλα φαίνονταν οι καπνοί από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ, όπως φάνηκε στην εικόνα που μετέδωσε ζωντανά το πρακτορείο Reuters.

Όλες οι ρουκέτες εξουδετερώθηκαν από την αεράμυνα του Ισραήλ, εκτός από μία που έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Τοπικά ΜΜΕ κατέγραψαν το νέο μπαράζ ρουκετών στην Ασκελόν:

#BREAKING

2 civilians killed and 4 injured in the latest rocket attack on the city of Ashkelon.#HamasTerrorism pic.twitter.com/2ICPaFw2n7

— Charlie Ztuker (@CharlieZtuker) October 10, 2023