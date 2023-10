Τουρκία: Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στην Άγκυρα

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί στην Άγκυρα, μπροστά από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

NEW: Ankara attack footage from this morning. #Turkey pic.twitter.com/CshYPAB64H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2023