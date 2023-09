«Πνίγηκε» από τις σφοδρές βροχοπτώσεις η Κωνσταντινούπολη, χείμαρροι οι δρόμοι

Σε χειμάρρους έχουν μετατραπεί πολλοί δρόμοι της Κωνσταντινόπουλης από τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την πόλη.

Τα λασπόνετα καλύπτουν τα πάντα, αυτοκίνητα παρασύρονται ενώ κάτοικοι αγωνιούν για τα σπίτια τους και παρακολουθούν έντρομοι την πορεία της κακοκαιρίας.

Στην παραθαλάσσια πόλη Κουσάντασι, δε, η έντονη βροχή μετέτρεψε σε ποτάμια τους δρόμους μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν την ένταση της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες και άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Η κακοκαιρία, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα έχει διάρκεια, με την κλιμάκωση των ακραίων φαινομένων να αναμένεται την Κυριακή σε πολλές περιοχές και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες της άλλης εβδομάδας.

Heavy floods due to extreme rain fall in the Başakşehir of Istanbul, Turkey 🇹🇷 (28.09.2023)

