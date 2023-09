Γιατί ο Ζελένσκι έδιωξε τον υπουργό Άμυνας - Σκάνδαλα, διαφθορά και ανατιμήσεις στα γεύματα των στρατιωτών

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας παραιτήθηκε τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τα σχέδιά του να τον αντικαταστήσει εν μέσω μιας διευρυνόμενης έρευνας για διαφθορά και μιας αργοκίνητης αντεπίθεσης κατά των Ρώσων εισβολέων στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να εγκρίνει τον διορισμό του Ρουστέμ Ουμέροφ, επί του παρόντος επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας της Ουκρανίας, για να αντικαταστήσει τον Ολέξι Ρεζνίκοφ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας από τον Νοέμβριο του 2021 και ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη δισεκατομμυρίων ξένης βοήθειας σε όπλα και άλλα υλικά από τους εταίρους της Ουκρανίας.

«Πιστεύω ότι το υπουργείο χρειάζεται νέες προσεγγίσεις και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης τόσο με τον στρατό όσο και με την κοινωνία στο σύνολό της», δήλωσε ο Ζελένσκι.

News: Ukrainian President Zelensky says he asked his parliament to replace Defense Minister Oleksiy Reznikov with Rustem Umerov.

“I believe that the Ministry needs new approaches and other formats of interaction both with the military and with society as a whole,” he said. pic.twitter.com/IVlcaTlCuu

