CNN: Η στιγμή της επίθεσης με πειραματικό drone στη γέφυρα της Κριμαίας - Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη (video)

Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην γέφυρα της Κριμαίας στις 17 Ιουλιόυ και όπως είπαν στο CNN χρησιμοποίησαν ένα πειραματικό θαλάσσιο drone στην επιχείρηση.

Οι ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας παραχώρησαν στο CNN αποκλειστικό υλικό, που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης του drone στη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο με τη Ρωσία, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για την επιχείρηση και προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες επιθέσεις.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow.https://t.co/SgbwqNvubN pic.twitter.com/EUvNI7d5Jx

— CNN (@CNN) August 16, 2023