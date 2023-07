Ο Τζο Μπάιντεν έκανε πως δαγκώνει κοριτσάκι, τρομοκρατήθηκε το παιδί - Δείτε το βίντεο

Ο Αμερικανός πρέοδρος Τζο Μπάιντεν κατάφερε για μια ακόμα φορά να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο «πλανητάρχης» φαίνεται να παριστάνει πως δαγκώνει τον ώμο ενός τρομαγμένου μικρού κοριτσιού κατά την αναχώρησή του από το Ελσίνκι της Φινλανδίας, την Πέμπτη, με σκοπό να παίξει μαζί του.

Τα πλάνα από το περιστατικό έκαναν γρήγορα το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου αρκετοί χρήστες κατηγόρησαν τον πρόεδρο για την ιδιότυπη συμπεριφορά του.

WATCH: Biden nibbles on frightened little girl in Helsinki, Finland pic.twitter.com/mZYPuDe1dv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2023

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, την Τετάρτη, μπερδεύτηκε και αποκάλεσε Βλάντιμιρ τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχοντας… στο μυαλό του τον Πούτιν.

Προ ολίγων ημερών, ο βασιλιάς Κάρολος νευρίασε επειδή ο Μπάιντεν έπιασε κουβέντα με βασιλικό φρουρό, ενώ στα τέλη Ιουνίου ο 80χρονος πρόεδρος ανέφερε πως ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο… στο Ιράκ.

«Βροχή» τα αρνητικά σχόλια για την κίνηση του Τζο Μπάιντεν – Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

«Αυτή πρέπει να είναι η πιο ανατριχιαστική στιγμή του Μπάιντεν με ένα παιδί», δήλωσε ο Caleb Hull, ένας συντηρητικός ατζέντης, σχετικά με το βίντεο. «Το μόνο που έχει να κάνει ο Μπάιντεν είναι να μην το κάνει αυτό και δεν μπορεί», πρόσθεσε σε ξεχωριστό tweet.

Απαντώντας στο βίντεο με ένα tweet, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έγραψε: «Ο Μπάιντεν θα έπρεπε να είναι σε γηροκομείο, όχι να ηγείται του ελεύθερου κόσμου».

Biden should be in a nursing home, not leading the free world. https://t.co/0zOt5HpOSL — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 14, 2023

«Ο Μπάιντεν είναι ανατριχιαστικός. Γιατί κάποιος να βάλει το στόμα του στο παιδί ενός άλλου ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο; Αυτή είναι κορυφαία, αηδιαστική συμπεριφορά παιδόφιλου», σημείωσε ο πολιτικός κωμικός Τιμ Γιανγκ σε ένα tweet.

Biden is creepy AF. Why would anyone put their mouth on another person’s child like this? This is peak, disgusting pedo behavior. pic.twitter.com/Xenpbq6xQR — Tim Young (@TimRunsHisMouth) July 14, 2023

«Κρατήστε τα παιδιά σας μακριά από τον Τζο Μπάιντεν. Αηδία», πρόσθεσε ο Γιανγκ σε ένα βίντεο σχετικά με το περιστατικό.

«Ο Μπάιντεν προσποιήθηκε ότι δαγκώνει την πλάτη αυτού του μικρού κοριτσιού σήμερα στη Φινλανδία», έγραψε ένα άλλο άτομο σε ένα tweet. «Ήταν, σαφώς, φοβισμένη και δεν διασκέδαζε».