Copernicus: Μεγάλο σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στη νότια Ευρώπη

Η ποιότητα του αέρα στη νότια Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία, επηρεάστηκε στην αρχή της εβδομάδας από τη μεγάλη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

«Η σκόνη αυτή έχει μια επίπτωση στην ποιότητα του αέρα στο μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Μεσογείου, κυρίως στην Ισπανία όπου προβλέπονται υψηλά επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (σωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 10 μικρομέτρων) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μια κορύφωση στην περιοχή σήμερα, 11 Ιουλίου», σύμφωνα με την υπηρεσία Copernicus για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας (CAMS).

Οι προβλέψεις αυτές αφορούν επίσης «ορισμένες πλευρές της Ιταλίας και της νότιας Γαλλίας».

