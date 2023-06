Bloomberg: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο μετά την ανταρσία του Πριγκόζιν - Η ρωσική ελίτ το αμφισβητεί

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν προσπάθησε αυτή την εβδομάδα να δείξει ότι έχει τον έλεγχο μετά τη δραματική απόπειρα ανταρσίας του διοικητή της Βάγκνερ, Γιεβγκένι Πριγκόζιν αλλά η ρωσική ελίτ δεν είναι τόσο σίγουρη, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, για πολλούς ειδικούς, τα δραματικά γεγονότα κατέστρεψαν ό,τι είχε απομείνει από την προσεκτικά κατασκευασμένη εικόνα του Πούτιν ως εγγυητή της «σταθερότητας».

Η αναταραχή υπογράμμισε πώς ο 70χρονος ηγέτης είναι όλο και περισσότερο εκτός πραγματικότητας και δεν μπορεί να ελέγξει τα γεγονότα με τον τρόπο που το έκανε κάποτε, σύμφωνα με περισσότερους από δώδεκα νυν και πρώην ανώτερους αξιωματούχους και επιχειρηματίες. Όλοι τους μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Ήταν προφανές ότι ο Πριγκόζιν ξέφευγε από τον έλεγχο, αλλά οι περισσότεροι πίστευαν ότι δεν θα έφτανε σε ένα ανοιχτό ένοπλο ξέσπασμα. Κι όμως, το έκανε», δήλωσε ο Γιεβγκένι Μιντσένκο, πολιτικός σύμβουλος με έδρα τη Μόσχα. «Όλες οι ομάδες της ρωσικής ελίτ προσπαθούν να δημιουργήσουν τις δικές τους δικλείδες ασφαλείας, επειδή είναι πλέον σαφές ότι η εξουσία έχει σημασία».

