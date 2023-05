Γρίφος Κίσινγκερ για Ουκρανία: H εμπλοκή της Κίνας θα οδηγήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες έως το τέλος του έτους

Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος αναμένει επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μέχρι τα τέλη του 2023 χάρη στην πρόσφατη εμπλοκή της Κίνας.

Ουκρανία και Ρωσία δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής διάθεση να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά από κάποιους γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών τους πρώτους μήνες του πολέμου το 2022. Η Κίνα επιχείρησε να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις με ένα σχέδιο 12 σημείων, που παρουσίασε στην πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου και προέβλεπε κατάπαυση του πυρός, επέτρεπε την παραμονή ρωσικών στρατευμάτων σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας και έθετε τέλος σε κυρώσεις που δεν έφεραν την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του οποίου μέλος με δικαίωμα βέτο είναι η Ρωσία.

Κίσινγκερ: Πούτιν και Σι θα σήκωναν το τηλέφωνο αν τους καλούσα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News ο Κίσινγκερ εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η Κίνα θα συμβάλει στην αλλαγή της πορείας του πολέμου. «Τώρα που η Κίνα μπήκε στη διαπραγμάτευση, νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί στο τέλος του έτους», είπε ο 99χρονος πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Θα μιλάμε για διαπραγματευτικές διαδικασίες και ακόμη και για πραγματικές διαπραγματεύσεις», τόνισε.

Now that China has entered the negotiation, it will come to a head. I think, by the end of the year, we will be talking about negotiating processes and even actual negotiations: former US Secretary of State Henry Kissinger talked about the Russia-Ukraine conflict in an interview… pic.twitter.com/kh2KMYsOnW

— Global Times (@globaltimesnews) May 8, 2023