Ο αρχηγός της Wagner βρίζει τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση μπροστά από τα πτώματα ανδρών του (video)

Εκτός εαυτού με τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση είναι ο επικεφαλής της ομάδας Βάγκνερ, σε βίντεο που κατέγραψε με φόντο τα πτώματα ανδρών της παραστρατιωτικής ομάδας και πόσταρε στο Telegram.

Στη συνέχεια, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν εξέδωσε νέα ανακοίνωση ανακοινώνοντας ότι οι δυνάμεις του θα φύγουν από το Μπαχμούτ στις 10 Μαΐου.

Ουρλιάζοντας βρισιές και κατάρες, ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν ξέσπασε εναντίον εκείνων που ευθύνονται για τις ελλείψεις πυρομαχικών στις δυνάμεις της Βάγκνερ, που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται περισσότερες ζωές. Κατονομάζοντας τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοιγκού και τον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία Βαλέρι Γκερασίμοφ, ρωτάει φωνάζοντας πού είναι τα πυρομαχικά και ζητάει από το άτομο που κρατάει την κάμερα να «ζουμάρει» στους νεκρούς πίσω του.

«Αυτοί είναι οι άνδρες της Βάγκνερ που σκοτώθηκαν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα ζεστό! Κατέγραψέ τους όλους» ακούγεται να λέει ο Πριγκόζιν στο ξεκίνημα του βίντεο, με την κάμερα να δείχνει τις σειρές με τα πτώματα.

He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.

«Έχουμε 70% έλλειψη σε πυρομαχικά. Σοιγκού! Γκεράσιμοφ! Πού είναι τα γ@@@να τα πυρομαχικά;» ρωτάει σε έξαλλη κατάσταση ο επικεφαλης της Βάγκνερ λίγο αργότερα.

Την έλλειψη πυρομαχικών επικαλέστηκε και στην ανακοίνωση της αποχώρησης των μισθοφόρων από την Μπαχμούτ, για να «γλείψουν τις πληγές τους». Όπως τόνισε, το να παραμείνουν οι άνδρες του χωρίς τα απαραίτητα πολεμοφόδια σημαίνει την καταδίκη τους σε έναν παράλογο θάνατο.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.

Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and ‘lick their wounds’.

“Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death.” pic.twitter.com/WnHdG3pUrk

