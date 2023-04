Θρίλερ με την προσσελήνωση του ιαπωνικού διαστημόπλοιου - «Διεκόπη η επικοινωνία, μάλλον χάθηκε», λένε οι ελεγκτές

Άγνωστη παραμένει προς το παρόν η μοίρα της ιστορικής αποστολής του πρώτου παγκοσμίως ιδιωτικού διαστημόπλοιου που επιχείρησε να προσσεληνωθεί, με τα πρώτα στοιχεία από την Ιαπωνία να αναφέρουν ότι χάθηκε.

Η προσσελήνωση είχε προγραμματιστεί για τις 7:40 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), ωστόσο δευτερόλεπτα μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης συνέβη μια αναμενόμενη, σύμφωνα με το CNN, διακοπή της επικοινωνίας με το σκάφος. Περίπου 40 λεπτά μετά, όμως, η επαφή δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. Οι ελεγκτές πτήσης στο έδαφος δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν αμέσως την επαφή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να υποθέτει ότι το διαστημικό σκάφος έχει χαθεί.

Περίπου 20 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα προσγείωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Ispace, Takeshi Hakamada, προέβη σε μια ενημέρωση: «Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε μια επιτυχή προσγείωση. Πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την προσγείωση στην επιφάνεια της Σελήνης. Οι μηχανικοί μας συνεχίζουν να ερευνούν την κατάσταση».

Πάντως, η ζωντανή εικόνα που μεταδίδεται στη σελίδα της εταιρείας ispace στο Youtube έδειξε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το διαστημόπλοιο Hakuto-R Mission 1 να προσεδαφίζεται στη Σελήνη.

Το διαστημόπλοιο Hakuto-R Mission 1 της ispace εκτοξεύθηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 11 Δεκεμβρίου. Από τότε, χρειάστηκε ένα ταξίδι τριών μηνών για να μπει σε τροχιά γύρω από το Σελήνη, σε απόσταση περίπου 383.000 χιλιομέτρων από τη Γη, με το διαστημόπλοιο να έχει διανύσει συνολικά περίπου 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα στο Διάστημα.

Το Hakuto-R μεταφέρει το ρόβερ Rashid, το οποίο κατασκευάστηκε από το Διαστημικό Κέντρο Mohammed bin Rashid, του Ντουμπάι (MBRSC). Πρόκειται για το πρώτο διαστημόπλοιο με προορισμό τη Σελήνη που κατασκευάστηκε από Άραβες.

Μέχρι στιγμής, μόνο τρεις χώρες έχουν πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσγείωση στη Σελήνη -οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Κίνα.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη χώρα που έχει καταφέρει να «πατήσει» πραγματικά στο φεγγάρι.

Η ιαπωνική εταιρεία ispace, η οποία κατασκεύασε το Hakuto-R, έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με προηγούμενες αποστολές στη Σελήνη, καθώς έχει στόχο να προσγειώσει το διαστημικό σκάφος της στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όχι υπό τη σημαία μίας και μόνο χώρας.

Η εταιρεία μοιράστηκε πληροφορίες για την αποστολή στον λογαριασμό της στο Twitter, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης φωτογραφίας της Γης να διαγράφεται πίσω από το φεγγάρι, η οποία καταγράφηκε καθώς το διαστημόπλοιο ταξίδευε στη σεληνιακή τροχιά.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!

Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux

— ispace (@ispace_inc) April 24, 2023