Οι Ουκρανοί συνεχίζουν τις επιδρομές στα υπό ρωσική κατοχή ανατολικά του Δνείπερου - Ετοιμάζει εαρινή αντεπίθεση

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας που έχουν τη βάση τους στη δυτική πλευρά του ποταμού Δνείπερου εξαπολύουν συχνά επιδρομές στην ανατολική όχθη κοντά στη Χερσώνα, στην προσπάθειά τους να εκδιώξουν τα ρωσικά στρατεύματα, δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την ανατολική πλευρά του Δνείπερου κοντά στη Χερσώνα αφότου αποχώρησαν από τη νότια πόλη τον Νοέμβριο, έπειτα από μήνες κατοχής, όμως η Ουκρανία αναμένεται να εξαπολύσει εαρινή αντεπίθεση στην προσπάθεια να ανακαταλάβει περισσότερο έδαφος.

Ο Γιούρι Σομπολέφσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, δήλωσε σήμερα πως οι επιδρομές έχουν σκοπό να μειώσουν την ικανότητα μάχης των ρωσικών δυνάμεων που βομβαρδίζουν τη Χερσώνα μετά την αναγκαστική υποχώρησή τους.

«Ο στρατός μας επισκέπτεται την ανατολική όχθη πολύ συχνά, διενεργώντας επιδρομές. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εργάζονται, και εργάζονται πολύ αποτελεσματικά», είπε ο Σομπολέφσκι στην ουκρανική τηλεόραση.

«Τα αποτελέσματα θα έρθουν όπως ήρθαν και στη δεξιά όχθη της περιοχής της Χερσώνας, όταν, χάρη σε μια περίπλοκη και μακρά επιχείρηση, κατάφεραν να απελευθερώσουν τα εδάφη μας με ελάχιστες απώλειες για τον στρατό μας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα στη αριστερή όχθη».

Στρατιωτικοί αναλυτές: Η Ουκρανία σύντομα θα εξαπολύσει αντεπίθεση

Η Ρωσία κατέλαβε την περιοχή της Χερσώνας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από 14 μήνες, και εξακολουθεί να κατέχει από τότε το σύνολο του εδάφους της επαρχίας ανατολικά του Δνείπερου.

Στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως η Ουκρανία είναι πιθανόν σύντομα να εξαπολύσει αντεπίθεση, και πως ένας από τους κύριους σκοπούς θα μπορούσε να είναι η διείσδυση σε έναν νότιο χερσαίο διάδρομο ανάμεσα στη Ρωσία και την προσαρτημένη από τη Ρωσία περιοχή της Κριμαίας. Η ανακατάληψη ολόκληρης της περιοχής της Χερσώνας θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Το εδρεύον στις ΗΠΑ Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War) ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως Ρώσοι μπλόγκερ για στρατιωτικά θέματα ανήρτησαν αρκετά γεωεντοπισμένα πλάνα προκειμένου να επιβεβαιώσουν πως τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν δημιουργήσει ένα «έρεισμα» στην ανατολική όχθη του Δνείπερου.

Ο Σομπολέφσκι δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας πως μια στρατιωτική επιχείρηση απαιτεί «σιγή πληροφοριών».