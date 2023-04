Απεγκλωβίστηκαν οι πρώτοι Έλληνες από το Σουδάν - Μεταξύ τους δύο τραυματίες

Η πρώτη ομάδα Ελλήνων πολιτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο τραυματίες, απεγκλωβίστηκε από το Σουδάν, με τη βοήθεια της Γαλλίας, οι Έλληνες που απομακρύνθηκαν αναχώρησαν για το Τζιμπουτί.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών: «Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης στο Σουδάν και συντονισμού ενεργειών για τον απεγκλωβισμό Ελλήνων από τη χώρα αυτή, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, δύο συσκέψεις της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, με συμμετοχή της υπηρεσιακής ηγεσίας του ΥΠΕΞ, του Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο και του ΓΕΕΘΑ. Η πρώτη έλαβε χώρα το πρωί και η δεύτερη μόλις ολοκληρώθηκε. Σε συνέχεια και των διαρκών επικοινωνιών του Υπουργού Εξωτερικών για τον ασφαλή απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών από το Σουδάν, Για το γεγονός αυτό ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί ευρίσκονται ήδη η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αιθιοπία και ο Επίτιμος Πρόξενος της χώρας μας στο Τζιμπουτί για την υποδοχή των συγκεκριμένων Ελλήνων πολιτών και την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Γαλλίδα ομόλογό του, Catherine Colonna, καθώς και προς την Γαλλίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, Κατερίνα Ζαχαροπούλου, για την ουσιαστική βοήθεια της Γαλλίας στην ασφαλή απομάκρυνση των ανωτέρω Ελλήνων από το Σουδάν. Η διαδικασία και ο συντονισμός με εταίρους στην ΕΕ και συμμάχους για τον απεγκλωβισμό και των υπολοίπων Ελλήνων και των μελών των οικογενειών τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γαλλίδα ΥΠΕΞ Κατρίν Κολονά με θέμα την ασφάλεια Ελλήνων στο Σουδάν και τον απεγκλωβισμό τους απο τη χώρα. Το ζήτημα εξετάστηκε και σε ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαρόπουλου.

Τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών, όσο και ο επίτιμος πρόξενος στο Χαρτούμ, Γεράσιμος Παγουλάτος, μιλώντας στο CNN Greece διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν Έλληνες στο γαλλικό κομβόι που χτυπήθηκε από πυρά, κατά τη διάρκεια απεγκλωβισμού. Το κομβόι το συνοδεύουν στελέχη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων με προορισμό την πρεσβεία της Γαλλίας στο Χαρτούμ και συνέχεια εκτός της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν έχει σχηματιστεί ελληνικό κομβόι ούτε συμμετέχουν σε κονβόι άλλων δυνάμεων. Το ίδιο επιβεβαιώνει ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Χαρτούμ Γεράσιμο Παγουλάτο (το μεσημέρι της Κυριακής), ο οποίος μιλώντας στο CNN Greece δεν επιβεβαίωσε την μεταφορά Ελλήνων με το κομβόι των Γάλλων πολιτών. Ο κ. Παγουλάτος είπε ότι οι Έλληνες πολίτες ήταν ασφαλείς και δεν είχε ξεκινήσει η μεταφορά τους.

I had a 📞 conversation today with #France FM @MinColonna with the aim to ensure the Greeks’ safety in #Sudan & to evacuate them from the country. I also had a phone call with 🇫🇷 Min. of State @CZacharopoulou on the same issue. pic.twitter.com/cZx2oxkhww

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2023