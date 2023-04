Σουδάν: Σε δραματική κατάσταση οι κάτοικοι του Χαρτούμ, δεν έχουν να φάνε - Τελειώνουν τα φάρμακα

Στο έλεος του εμφυλίου πολέμου βρίσκονται οι πολίτες του Σουδάν όπου για τέταρτη μέρα μαίνονται οι μάχες ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις για τη διεκδίκηση της εξουσίας.

Ξεμένει η χώρα από φάρμακα, τα νοσοκομεία δεν έχουν ιατρικές προμήθειες, ενώ παρουσιάζονται και σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Τον γύρο του κόσμου κάνει, την ίδια στιγμή, η είδηση επιβολής εκεχειρίας 24 ωρών ύστερα από παρέμβαση των ΗΠΑ.

Από τις σφοδρές μάχες στο Χαρτούμ έχουν σκοτωθεί περίπου 185 άνθρωποι, ενώ το αεροδρόμιο παραμένει αποκλεισμένο.

«Δεν έχουμε νερό» δήλωσε κάτοικος του Σουδάν στο BBC και πρόσθεσε ότι αποθήκευσε ένα μπουκάλι για τη δύο ετών κόρη της.

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν εκφράζουν αισιοδοξία για σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις αντίπαλες στρατιωτικές δυνάμεις, στο άμεσο μέλλον.

This is Sudan.

Old men cause trouble through their words or actions, which leads to war. But it’s the youths that ends up fighting, to kill themselves.

At this point, no one cares if you are a master degree holder, or PhD holder.

Dreams and aspirations, washing down the drain. pic.twitter.com/d0KpdtvsjF

— 99% OPPRESSED. (@PIDOMNIGERIA) April 16, 2023