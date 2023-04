Ακυβέρνητο σκάφος με 400 μετανάστες πλέει μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας

Η Alarm Phone ανέφερε στο Twitter ότι έλαβε κλήση από το σκάφος, το οποίο αναχώρησε από το Τομπρούκ, στη Λιβύη, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενημέρωσε τις αρχές, όμως εκείνες δεν είχαν ξεκινήσει μέχρι στιγμής επιχείρηση διάσωσης.

Η Alarm Phone δήλωσε ότι το σκάφος βρίσκεται τώρα στην περιοχή έρευνας και διάσωσης (SAR) της Μάλτας.

🆘~400 people at risk in Central Med

During the night we received a call from a boat with ~400 people in distress who departed from #Tobruk, #Libya.

We informed authorities, but no rescue operation has been confirmed so far.

Don’t delay help and put lives at risk – rescue now! pic.twitter.com/OubnsVG7Qi

— Alarm Phone (@alarm_phone) April 9, 2023