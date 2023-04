Ρωσία: Σκοτώθηκε γνωστός στρατιωτικός μπλόγκερ από έκρηξη σε καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 16 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας σήμερα.

Μια έκρηξη που σημειώθηκε σε μια καφετέρια στην Αγία Πετρούπολη είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και 16 τραυματίες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα ρωσικών πρακτορείων ειδήσεων.

Η έκρηξη, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria, φέρεται να προκλήθηκε από τοποθέτηση βόμβας και ο νεκρός είναι ο Ρώσος μπλόγκερ, ειδικός σε στρατιωτικά θέματα, Βλάντεν Τατάρσκι.

#BREAKING Russian war blogger Vladlen Tatarsky has been killed in St. Petersburg explosion. pic.twitter.com/CJO5tN1SQa

Russia: Explosion reported in cafe in St. Petersburg. 1 person killed, at least 6 more wounded https://t.co/ejKSxdghwC pic.twitter.com/k3pQFOW7JY

— Liveuamap (@Liveuamap) April 2, 2023