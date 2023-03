ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μισισίπι – 7 νεκροί και χνάρια καταστροφής 160 χιλιομέτρων [εικόνες & βίντεο]

Σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις κομητείες Σάρκεϊ και Χάμφρι, ανέφερε η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Μισισίπι, που εξέδωσε σειρά προειδοποιήσεων για ανεμοστρόβιλους στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ.

«Πολλοί άνθρωποι στο Δέλτα του ποταμού Μισισιπή χρειάζονται απόψε τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τέιτ Ριβς στο Twitter.

H ιατροδικαστής Άντζέλια Ίστον της κομητείας Σάρκεϊ επιβεβαίωσε ότι τα θύματα του ανεμοστρόβιλου είναι τουλάχιστον επτά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε σπίτια και προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση σαρώνοντας τις πόλεις Σίλβερ Σίτι και Ρόλινγκ Φορκ, η οποία ισοπεδώθηκε, σύμφωνα με κάτοικο. «Δεν ξανάδα κάτι τέτοιο. Ήταν μια υπέροχη κωμόπολη και τώρα εξαφανίστηκε», δήλωσε η Μπράντι Σόοουα στο CNN.

Όπως είπε, ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε σπίτια και κτίρια, ξερίζωσε δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης στο Ρόλινγκ Φορκ ενώ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στο σπίτι της γιαγιάς της.

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN

— MHP Greenwood (@MHPTroopD) March 25, 2023