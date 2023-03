Κύμα αλληλεγγύης από τους Τούρκους πολίτες για τα Τέμπη - Μηνύματα συμπαράστασης στα ελληνικά

Κύμα αλληλεγγύης στους Έλληνες πολίτες και στην Ελλάδα προκάλεσε στην Τουρκία το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι Τούρκοι πολίτες ανταποδίδουν την ελληνική συμπαράσταση στους φονικούς σεισμούς, με ατελείωτα μηνύματα στο Twitter.

Μάλιστα, πάρα πολλά από τα μηνύματα συμπαράστασης είναι στα ελληνικά.

«Στην φίλη μας Ελλάδα που συμμερίστηκε τον πόνο μας και έσπευσε να μας βοηθήσει για να επουλώσει τις πληγές μας μετά το σεισμό, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν τη ζωή τους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα και εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε αυτούς που τραυματίστηκαν» υπογραμμίζει ο Ερτέμ Σενέρ.

#τεμπη_εγκλημα #Yunanistan We are sorry for your loss ,may god bless your loved ones pic.twitter.com/dwCV7T5tkI

