Νέος σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Τουρκία με επίκεντρο την Αντιόχεια

Εξακολουθεί να σείεται η γη στην Τουρκία, με τους κατοίκους να ζουν υπό τον φόβο νέων καταστροφών.

Νέα σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών σημειώθηκε, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας). Το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 9 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκειας στην Τουρκία και 75 χλμ. της Λατάκιας στη Συρία.

— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023