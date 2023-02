Ο «Άρχοντας των Μπαλονιών»: Ο Κινέζος ακαδημαϊκός πίσω από τα (μη) εξωγήινα μπαλόνια

Το γεγονός ότι εκπρόσωπος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν απέκλεισε κατηγορηματικά την εμπλοκή εξωγήινων στην υπόθεση των μπαλονιών που έχουν εντοπιστεί τελευταία πάνω από ΗΠΑ και Καναδά, δεν αποδείχθηκε επαρκής για να τερματίσει κάθε συζήτηση γύρω από αυτά τα μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα. Πολλά από τα ερωτηματικά σε σχέση με τα μπαλόνια παραμένουν αναπάντητα.

Όπως πχ το εάν τα μπαλόνια που καταρρίφθηκαν από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έφεραν κατασκοπευτικά εργαλεία τα οποία έχουν απαγορευτεί στις ΗΠΑ. Επίσης, η αμερικανική κυβέρνηση, οι υπηρεσίες αντικατασκοπείας, ασφαλείας κ.λπ. αρνούνται να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες για τυχόν ανάμειξη του Κινέζου καθηγητή Γου Ζε στο πρόσφατο μπαράζ μπαλονιών πάνω από ΗΠΑ και Καναδά. Πάντως, ο καθηγητής Γου είναι ιδρυτής ή/και μέτοχος σε τρεις από τις έξι Κινεζικές εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε τιμωρία από την αμερικανική κυβέρνηση για τα κατασκοπευτικά μπαλόνια.

Tensions between the U.S. and China were heightened again on Thursday after a Chinese aerial balloon was spotted in U.S. airspace over Montana. pic.twitter.com/zR4qhRO3Lc

— NowThis (@nowthisnews) February 3, 2023