Τουρκία: Καρέ-καρέ από κάμερα σε κράνος διασώστη η προσπάθεια εντοπισμού εγκλωβισμένου στα συντρίμμια

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εγκλωβισμένων ανθρώπων στην Τουρκία μετά τον φονικό σεισμό στο οποίο φαίνεται μέλος της Ομάδας Διάσωσης της Βρετανίας να κινείται ανάμεσα στα συντρίμμια σε μια προσπάθεια να βρει ένα παγιδευμένο άτομο.

Τα πλάνα είναι από κάμερα σε κράνος διασώστη ο οποίος διακινδυνεύει τη ζωή του τρυπώνοντας στα ερείπια για να εντοπίσει τον παγιδευμένο άνδρα που ήταν εκεί εγκλωβισμένος για πέντε ημέρες. Το βίντεο είναι από τα χαλάσματα ενός κτιρίου στην επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία.

Στο βίντεο φαίνεται ο διασώστης να διασχίζει τα συντρίμμια, περνώντας από πεσμένα τούβλα, πέτρες και μέταλλα ενώ σέρνεται μέσα από στενές σήραγγες για να φτάσει στον εγκκλωβισμένο άνδρα.

