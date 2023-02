Ανώνυμος δωρητής χάρισε 30 εκατ. δολάρια για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία

Την κίνηση του Πακιστανού επιχειρηματία έσπευσε να εκθειάσει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν με ανάρτησή του στο Twitter, δηλώνοντας «βαθιά συγκινημένος από το παράδειγμα» που έδωσε ο άγνωστος συμπατριώτης του, ο οποίος πήγε στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον για να κάνει τη δωρεά του υπέρ των σεισμοπαθών.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.

