Αστεροειδής «έσκασε» πάνω από τη Μάγχη - Έγινε ορατός από Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βρετανία (video)

Ένας αστεροειδής φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τη Μάγχη, αφού εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με μέγεθος ενός μέτρου, δημιούργησε ένα πεφταστέρι και μια «έκρηξη αέρα» που μπορούσε να δει κανείς από τη Γαλλία και το Παρίσι, μέχρι τη νότια Αγγλία και την Ουαλία.

Ο βράχος, με την ονομασία «2023 CX1», εισήλθε στην ατμόσφαιρα περίπου 3 χιλιόμετρα από τις γαλλικές ακτές στις 3 τα ξημερώματα δημιουργώντας μια μπάλα φωτιάς καθώς διαλύθηκε σε μικρά κομμάτια που προσγειώθηκαν στη θάλασσα. Ήταν μόλις η έβδομη φορά που προβλέφθηκε επιτυχώς η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς, σε μια περίπτωση που, όπως δήλωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, αποτελεί «ένδειξη της ταχείας προόδου των παγκόσμιων δυνατοτήτων ανίχνευσης αστεροειδών».

#French media published footage of a meteoroid flight, which was noticed this night by the people of France and England. Meteoroid Sar 2667 entered the Earth’s atmosphere and burned over the English Channel. pic.twitter.com/L1xxVdNHsQ

