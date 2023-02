Τουρκία: Τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα χαλάσματα 122 ώρες μετά το σεισμό (video)

Ένα αγοράκι μόλις 2 ετών σώθηκε από θαύμα 122 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξε το Χατάι, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, δίδοντας στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

Στο βίντεο, ο διασώστης μεταφέρει στα χέρια του το αγοράκι τυλιγμένο σε μία κουβέρτα, καλώντας ασθενοφόρο για να το παραλάβει.

Την ίδια ώρα, οι διασώστες ανασύρουν ζωντανά έπειτα από 128 ώρες, ένα βρέφος δύο μηνών και ένα 13χρονο αγόρι.

2-year-old baby has been rescued miraculously 122 hours after two powerful earthquakes hit southern Türkiye’s Hatay

