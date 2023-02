Σεισμός στην Τουρκία: Ασύλληπτες εικόνες από το ρήγμα - Η γη κόπηκε στα δύο (video)

Σε μήκος εκατοντάδων μέτρων στην επιφάνεια εντοπίζεται το ρήγμα του φονικού σεισμού που ισοπέδωσε Τουρκία και Συρία, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά πλέον τους 20.000. Εικόνες και βίντεο αποτυπώνουν το τρομακτικά μεγάλο ρήγμα.

Η εικόνα ισοπέδωσης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ρήγμα, στην Ανατολική πλευρά της Ανατολίας, είναι ενδεικτική του βαθμού της καταστροφής που προκλήθηκε.

Τα λόγια, την ίδια στιγμή, χάνουν την αξία τους μπροστά στο ασύλληπτο θέαμα που δημιουργήθηκε από το μένος της φύσης.

Here is another comparison pre/post-event near #Nurdagi#earthquake #deprem

Also take a look at the collapsed grain silos on the right hand side.

imagery from google-earth and maxar pic.twitter.com/2PHCAKrONR

